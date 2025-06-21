الخلية التكتيكية تدعو العراقيين لعدم الرد على الاتصالات الدولية أو فتح الروابط

دعت الخلية التكتيكية في وزارة الداخلية، اليوم السبت (21 حزيران 2025)، العراقيين إلى عدم الرد على الاتصالات الدولية أو فتح الروابط التي تُرسل إليهم.

وأكدت الخلية في بيان، أن "فريقها حصل على معلومات حساسة عن مؤشر هجوم سيبراني في العراق، يُعتقد أن مصدره الموساد الإسرائيلي".

وأوضحت أن "الهجوم استهدف هواتف محمولة لعناصر قيادية في الفصائل العراقية المسلحة أو أشخاص لهم ارتباط بهم، وذلك عبر إرسال روابط ضارة على أرقام الهاتف أو عبر فيس تايم أو الجيميل أو واتساب أو ماسنجر أو تلغرام، أو عبر اتصالات متكررة من أرقام دولية مجهولة".

وبيّنت أن "هذه تُعد أحد أشكال فخاخ الهجمات السيبرانية، التي تعتمد على الهندسة الاجتماعية لغرض تنصيب المستخدم برامج تصيّد احتيالي (Phishing)، والهدف منها سرقة بيانات الهاتف والتجسس وتحديد الموقع الجغرافي".

وأضافت أن "هذا الأسلوب يشبه الأسلوب الذي استخدمه الموساد الإسرائيلي في الهجوم على أجهزة بعض القيادات العسكرية الإيرانية وبعض المواطنين الذين لهم صلة بأشخاص في الحرس الثوري، ما دفع السلطات الإيرانية لإصدار تحذير أمني للمواطنين بعدم فتح روابط مشبوهة بعد تلقي العديد من الإيرانيين رسائل مزيفة تدّعي أنها من الموقع الرسمي للمرشد الأعلى، كما تعرضت القيادات الإيرانية سابقاً للاحتيال بنفس المصيدة".

ودعت الخلية المواطنين العراقيين إلى عدم الرد على الاتصالات الدولية، وعدم فتح الروابط التي ترسل من أرقام وحسابات مجهولة مهما كان النص المرسل مع الرابط.