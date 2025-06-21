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السوداني يؤكد أهمية أن تضطلع الدول الكبرى بدورها في وقف العدوان ضد إيران


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (21 حزيران 2025)، أهمية أن تضطلع الدول الكبرى بدورها في وقف العدوان ضد إيران.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل اليوم السبت، السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق".

وأضاف البيان، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث التطورات في المنطقة، وآفاق التعاون المشترك والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين".

وأكد السوداني حسب البيان، أنه "رفض العراق لانتهاك سيادة أجوائه، واستخدامها في العدوان الصهيوني المستمر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية أن تضطلع الدول الكبرى، ولاسيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بدورها في وقف العدوان، سواء ضد إيران أو في ما يتعلق بالمجازر اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، والتأكيد على ضرورة إدخال المساعدات للمدنيين المحاصرين".

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