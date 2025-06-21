توجيهات من وزير الداخلية بشأن الجاهزية القتالية

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت (21 حزيران 2025)، جملة من التوصيات المهمة الخاصة بالجاهزية القتالية لضباط ومنتسبي فرقة التدخل السريع.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان أنه "بحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، نظمت قيادة فرقة التدخل السريع اليوم السبت، مؤتمر الجاهزية القتالية، بحضور قائد الفرقة وأمري التشكيلات وضباط الركن، وعدد من المستشارين والمساعدين في وزارة الداخلية"، موجها بـ"جملة من التوصيات المهمة في مقدمتها تطوير المهارات الفردية للضباط والمنتسبين، ورفع المستوى التدريبي، وبقاء الجاهزية، والاستعداد القتالي على مدار الساعة وفي جميع المستويات".

وشدد الشمري على "أهمية التدريب وبناء القدرات والإمكانات، على أن يكون آمرو الألوية والأفواج على رأس قطعاتهم خلال جميع ممارسات التدريب ويتمتعون بلياقة ومهارات كبيرة تمكنهم من أداء واجباتهم".

ووصف الوزير حسب البيان "فرقة التدخل السريع بالفرقة النموذجية"، مؤكداً "دعمه الكامل لعملها وتوفير جميع احتياجاتها".