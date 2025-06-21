الأخبار

القضاء وهيئة الإعلام يؤكدان على ضرورة التصدي لأي خطاب تحريضي يهدد الأمن والاستقرار


اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف، اليوم السبت، على ضرورة التصدي لأي خطاب تحريضي يهدد الأمن والاستقرار.

وقالت هيئة الاعلام في بيان ان "الهيئة ممثلة برئيسها نوفل أبورغيف، قدمت عرضاً موجزاً في الاجتماع المركزي الذي عقده مجلس القضاء الأعلى، برئاسة رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، وحضور رؤساء الأجهزة الأمنية والقضائية، ونقابة الصحفيين، لمناقشة التحديات الراهنة وآليات التنسيق المشترك في حماية السلم المجتمعي وتعزيز السيادة الوطنية"، مبينة ان "المجتمعين أكدوا ان أمن العراق وسيادته خط أحمر لا يمكن السماح لأي أحد أو جهة المساس به، وأن أي محاولة للنيل من الدولة أو من وحدة المجتمع سيتم احالتها الى القضاء بشكل فوري، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية".

وأكد أبو رغيف أن "تكامل الأدوار بين المؤسسات الإعلامية والأمنية والقضائية والنقابية يمثل مرتكزاً حيوياً في مواجهة التأجيج والخطابات السلبية، ويعزز الخطاب الوطني الجامع"، لافتا الى "المضي مضي الهيأة في دعم هذا النهج ضمن مسؤولياتها القانونية والتنظيمية".

وبينت الهيئة "الاجتماع شدد على ضرورة مضاعفة الإجراءات الوقائية والتوعوية، والتصدي لأي خطاب تحريضي يهدد الأمن والاستقرار أو يسعى إلى زعزعة الثقة بمؤسسات الدولة أو يتبنى الترويج لإشاعات تستهدف الجبهة الداخلية"، لافتة الى ان "المجتمعين ثمنوا الدور الوطني للإعلام المسؤول في ترسيخ قيم التضامن والتلاحم، مؤكدين أن المرحلة الحالية تستوجب أعلى درجات التنسيق المهني والمؤسسي لتجنيب العراق تداعيات الأزمات الإقليمية والتحديات الأمنية الطارئة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخلية التكتيكية تدعو العراقيين لعدم الرد على الاتصالات الدولية أو فتح الروابط
السوداني يؤكد أهمية أن تضطلع الدول الكبرى بدورها في وقف العدوان ضد إيران
توجيهات من وزير الداخلية بشأن الجاهزية القتالية
القضاء وهيئة الإعلام يؤكدان على ضرورة التصدي لأي خطاب تحريضي يهدد الأمن والاستقرار
وزير الخارجية يترأس وفد العراق بمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي
مدير مطار البصرة المقال يكشف أسباب قرار إقالته ويؤكد لجوئه للقضاء
الشيخ جلال الدين الصغير : صواريخ سجيل وما تفعله في إعداد الأمة للنصرة الحقيقية والجادة للإمام المنتظر عليه السلام
كشف آلية اختيار بدلاء القضاة المستقيلين من المحكمة الاتحادية
مستشار السوداني: لا تأثير لاستقالة أعضاء المحكمة الاتحادية في إجراء الانتخابات لكن تؤثر بالمصادقة على نتائجها
وزير التعليم يوافق على إعادة تسجيل طلبة 2024/2025 غير المسجلين مع احتساب سنة رسوب
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك