مدير مطار البصرة المقال يكشف أسباب قرار إقالته ويؤكد لجوئه للقضاء

كشف مدير مطار البصرة المقال حسن عبد الهادي، اليوم السبت، أسباب إقالته من منصبه، وفيما نفى "قضية التجسس" داخل المطار، أكد رفع دعوى قضائية ضد جهات معينة.

وقال عبد الهادي في بيان صوتي إن "إعفائي من إدارة مطار البصرة، لم يكن ناجما عن تقصير في أداء المهام المناطة بي، بل جاء على خلفية موقفي الثابت بالتريث في تنفيذ بعض القرارات والأوامر غير المدروسة والضغوط الشديدة التي مورست عليّ لإعادة بعض مسؤولي الشعب الحساسة داخل المطار ممن سبق وان تم اعفاءهم خلال فترة تسلمي المسؤولية وذلك بسبب عدم الكفاءة".

وأضاف عبد الهادي، "في الوقت نفسه أود أن انفي بشكل قاطع ما تم تداوله بأن سبب اعفائي من المنصب جاء على خلفية نصب أجهزة تجسس وغيرها من الأكاذيب الملفقة"، مؤكدا "تقديم شكوى قضائية بحق الأشخاص والجهات التي روجت هذه الادعاءات الكاذبة بهدف التشهير والإساءة".