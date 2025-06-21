الأخبار

كشف آلية اختيار بدلاء القضاة المستقيلين من المحكمة الاتحادية


كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة (20 حزيران 2025)، عن آلية اختيار بدلاء القضاة المستقيلين من المحكمة الاتحادية العليا.

وقال التميمي في حديث صحفي إن "اختيار بدلاء القضاة المستقيلين من المحكمة الاتحادية العليا يتم عبر ترشيح قضاة جدد من قبل مجلس القضاء الأعلى وكذلك وزارة العدل في إقليم كردستان كون لها ممثلين اثنين، وبعد هذا الترشيح يتم اصدار مرسوم جمهوري بهم من قبل رئيس الجمهورية".

وأضاف أن "تقديم عدد من القضاة الاستقالة من المحكمة الاتحادية العليا بهذا العدد سابقة تحصل للمرة الأولى"، معتبرا أنها "لن تؤثر على كيان المحكمة ووضعها الدستوري"، ومشيرا إلى أن "تعويض القضاة يكون بترشيح بدلاء لهم وربما الامر سيحسم بعد أيام قليلة من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بالإقليم".

وكان تسعة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، بينهم 6 أصلاء و3 احتياط، قدموا استقالاتهم رسميًا، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"الضغوط الكبيرة" التي تُمارس على المحكمة في ملف ترسيم الحدود البحرية ضمن قضية خور عبد الله.

وفي سياق متصل، حذر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، حازم الرديني، اليوم الجمعة، من خطورة قبول استقالات قضاة المحكمة الاتحادية خلال هذه الفترة.

وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمركز،، قال الرديني إنه "لا يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في تشرين الثاني 2025 دون وجود أعضاء المحكمة الاتحادية، لأن الدستور العراقي لسنة 2005 نص في المادة 93/7 على أن من اختصاص المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية النهائية".

وأضاف أن "بذلك سندخل في فراغ تشريعي بسبب انتهاء عمر مجلس النواب بموجب المادة 49 من الدستور، التي حددت عمره بأربع سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة، بمعنى سينتهي في 25/11/2025، وتتحول الحكومة إلى تصريف أعمال".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : صواريخ سجيل وما تفعله في إعداد الأمة للنصرة الحقيقية والجادة للإمام المنتظر عليه السلام
كشف آلية اختيار بدلاء القضاة المستقيلين من المحكمة الاتحادية
مستشار السوداني: لا تأثير لاستقالة أعضاء المحكمة الاتحادية في إجراء الانتخابات لكن تؤثر بالمصادقة على نتائجها
وزير التعليم يوافق على إعادة تسجيل طلبة 2024/2025 غير المسجلين مع احتساب سنة رسوب
التربية: نتائج الثالث المتوسط تعلن الأسبوع القادم بعد اكتمال الفحص
السفارة الأمريكية في بغداد: لا تغيير بوضعنا التشغيلي ونتواصل مع القادة العراقيين
خبير امني : إيران تستنزف طيران الكيان بمواقع وهمية
الشيخ قيس الخزعلي: تهديدات إسرائيل للسيد الخامنئي تجاوز للحدود وتهديد للأمن العالمي
العراق يرفض الانتهاك الصهيوني لأجوائه: لن نكون ساحة لتصفية الحسابات
العراق يدعو الدول العربية للتواصل مع أمريكا لوقف التصعيد في المنطقة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك