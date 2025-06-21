وزير التعليم يوافق على إعادة تسجيل طلبة 2024/2025 غير المسجلين مع احتساب سنة رسوب

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الجمعة (20 حزيران 2025)، على السماح بإعادة تسجيل الطلبة غير المسجلين أو الذين لم يستكملوا إجراءات التسجيل للسنة الدراسية 2024/2025.

وذكرت الوزارة في بيان أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، وافق على السماح بإعادة تسجيل الطلبة المقبولين مركزياً الذين لم يسجلوا أو لم يستكملوا إجراءات التسجيل في السنة الدراسية 2024/2025".

وأضاف البيان أن "القرار يشترط لإعادة التسجيل عدم التحاق الطلبة بالتعليم الحكومي الخاص الصباحي، أو الدراسة المسائية، أو التعليم الجامعي الأهلي، أو كليتي الإمام الكاظم (عليه السلام) والإمام الأعظم (رحمه الله)، فضلاً عن شمول الطلبة المقبولين ضمن قناة الطلبة الوافدين".

وحددت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، بحسب البيان، أن "الموعد النهائي لإعادة تسجيل الطلبة سيكون بعد مرور أسبوع من إعلان نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية المقبلة 2025/2026"، مشيرةً إلى "اعتبار السنة الدراسية 2024/2025 سنة رسوب بحق الطلبة المشمولين بالقرار".