التربية: نتائج الثالث المتوسط تعلن الأسبوع القادم بعد اكتمال الفحص

أكدت وزارة التربية، اليوم الجمعة (20 حزيران 2025)، أن نتائج الثالث المتوسط ستُعلن الأسبوع المقبل بعد اكتمال الفحص.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، في تغريدة على صفحته في الفيسبوك،، إن "النتائج سيعلن عنها خلال الأسبوع المقبل"، مبيناً أنه "لا يوجد حتى اللحظة موعد محدد لإعلانها بشكل نهائي لأنها لم تكتمل بعد".

وأضاف أنه "سنُطلعكم على الموعد فيما لو تحدد بشكل رسمي بعد الانتهاء من عمليات الفحص والتدقيق".

وكانت وزارة التربية قد أعلنت،في وقت سابق، عن موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط.

وذكرت المكتب الإعلامي للوزارة في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم" أن "موعد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط سيكون الأسبوع المقبل".

يذكر ان وزارة التربية قد أشارت في وقت سابق الى أن اللجان التصحيحية تمضي في إكمال النتائج، وأن نسب النجاح جيدة.