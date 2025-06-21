خبير امني : إيران تستنزف طيران الكيان بمواقع وهمية

في مشهد يعيد إلى الأذهان أساليب الحرب العالمية الثانية، بدأت إيران باستخدام تقنيات خداع بصري وميداني لاستنزاف الطيران الحربي التابع لإسرائيل، عبر نصب أهداف وهمية تشبه الطائرات والمروحيات ومنصات الإطلاق، بحسب ما أكده خبير أمني مطّلع.

وقال الخبير في الشؤون الأمنية أحمد التميمي، اليوم الجمعة (20 حزيران 2025)، في حديث صحفي إن “تحليل العشرات من المقاطع التي بثتها وسائل إعلام إسرائيلية خلال الأيام الماضية، يكشف أن العديد من الأهداف التي تم قصفها في إيران ومحيطها هي أهداف غير حقيقية، بل مجسمات صُممت بإتقان لتمويه سلاح الجو واستنزاف ذخيرته المتطورة”.

وأوضح أن “هذا التكتيك العسكري القديم، الذي برز لأول مرة في أربعينيات القرن الماضي، عاد إلى الواجهة من جديد مع تطورات العدوان الأخير، إذ رُصدت مواقع وهمية منذ اليوم الثالث للهجمات، وقد تزايدت وتيرتها بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين”.

وأكد التميمي أن “كل ضربة تستهدف هدفاً وهمياً تكلف الكيان ما بين 750 ألف دولار إلى مليوني دولار، ما يجعل الخسارة مضاعفة، ليس فقط من ناحية فشل الضربة، بل من ناحية الإنهاك الاقتصادي والاستخباري”.

وفي وقت تُحلّق فيه الطائرات على ارتفاعات شاهقة باحثة عن “أهداف ثمينة”، تبدو السماء الإيرانية وقد امتلأت بأشباح الحرب القديمة.. مجسمات وهمية ترقص تحت أعين الأقمار الصناعية، لتقول للعدو: الذكاء لا يُقصف، بل يستدرج.