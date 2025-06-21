الأخبار

الشيخ قيس الخزعلي: تهديدات إسرائيل للسيد الخامنئي تجاوز للحدود وتهديد للأمن العالمي


أدان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق،الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة (20 حزيران 2025)، التهديدات الإسرائيلية التي تستهدف قائد الثورة الاسلامية  في ايران سماحة الامام المفدى السيد علي الخامنئي.

وقال الشيخ الخزعلي في بيان، ، إنه "في ظل العدوان الصهيوني الغادر، والتصدي البطولي للجمهورية الإسلامية، فان الغطرسة تجاوزت كل الحدود والأعراف والمواثيق السماوية والإنسانية والدولية بالتهديد باستهداف السيد الخامنئي".

وأشار الشيخ الخزعلي إلى، أن هذه التهديدات ليست الأولى من نوعها، مستذكرًا "ما سبق أن صدر عن هؤلاء من قبل، حين نشروا صورة سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله الشريف)".

وشدد على أن الحركة "لا تستغرب صدور مثل هذه التصريحات المشينة عن هؤلاء المجرمين"، مؤكدًا في الوقت ذاته "وقوفنا مع الجمهورية الإسلامية ودعمنا الثابت لما تقوم به من ردع فاعل للعدوان الغادر".

وطالب الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق "المجتمع الدولي قادة ودولاً ومنظمات، بالتحرك العاجل لمنع هذا التجاوز المرفوض الذي يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم في المنطقة والعالم".

وكانت إسرائيل قد هددت أكثر من مرة بقتل واغتيال سماحة السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف

وفي اليوم الثامن من الحرب الإسرائيلية الإيرانية أطلق الحرس الثوري عصر اليوم إطلاق موجة جديدة من الهجمات المركبة بالصواريخ والمسيّرات على أهداف عسكرية في إسرائيل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير التعليم يوافق على إعادة تسجيل طلبة 2024/2025 غير المسجلين مع احتساب سنة رسوب
التربية: نتائج الثالث المتوسط تعلن الأسبوع القادم بعد اكتمال الفحص
السفارة الأمريكية في بغداد: لا تغيير بوضعنا التشغيلي ونتواصل مع القادة العراقيين
خبير امني : إيران تستنزف طيران الكيان بمواقع وهمية
الشيخ قيس الخزعلي: تهديدات إسرائيل للسيد الخامنئي تجاوز للحدود وتهديد للأمن العالمي
العراق يرفض الانتهاك الصهيوني لأجوائه: لن نكون ساحة لتصفية الحسابات
العراق يدعو الدول العربية للتواصل مع أمريكا لوقف التصعيد في المنطقة
حالة الطقس: تصاعد غبار في بعض المناطق
الرقابة النووية: لدينا أجهزة الكشف الاشعاعي تغطي جميع المحافظات العراقية
جهاز مكافحة الإرهاب ينفي فتح باب التطوع ويحذر من "الصفحات المزورة"
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك