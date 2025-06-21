الشيخ قيس الخزعلي: تهديدات إسرائيل للسيد الخامنئي تجاوز للحدود وتهديد للأمن العالمي

أدان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق،الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة (20 حزيران 2025)، التهديدات الإسرائيلية التي تستهدف قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة الامام المفدى السيد علي الخامنئي.

وقال الشيخ الخزعلي في بيان، ، إنه "في ظل العدوان الصهيوني الغادر، والتصدي البطولي للجمهورية الإسلامية، فان الغطرسة تجاوزت كل الحدود والأعراف والمواثيق السماوية والإنسانية والدولية بالتهديد باستهداف السيد الخامنئي".

وأشار الشيخ الخزعلي إلى، أن هذه التهديدات ليست الأولى من نوعها، مستذكرًا "ما سبق أن صدر عن هؤلاء من قبل، حين نشروا صورة سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله الشريف)".

وشدد على أن الحركة "لا تستغرب صدور مثل هذه التصريحات المشينة عن هؤلاء المجرمين"، مؤكدًا في الوقت ذاته "وقوفنا مع الجمهورية الإسلامية ودعمنا الثابت لما تقوم به من ردع فاعل للعدوان الغادر".

وطالب الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق "المجتمع الدولي قادة ودولاً ومنظمات، بالتحرك العاجل لمنع هذا التجاوز المرفوض الذي يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم في المنطقة والعالم".

وكانت إسرائيل قد هددت أكثر من مرة بقتل واغتيال سماحة السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف

وفي اليوم الثامن من الحرب الإسرائيلية الإيرانية أطلق الحرس الثوري عصر اليوم إطلاق موجة جديدة من الهجمات المركبة بالصواريخ والمسيّرات على أهداف عسكرية في إسرائيل.