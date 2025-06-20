العراق يرفض الانتهاك الصهيوني لأجوائه: لن نكون ساحة لتصفية الحسابات

أعلن مندوب العراق في مجلس الأمن الدولي، عباس كاظم، اليوم الجمعة، (20 حزيران 2025)، رفض العراق انتهاك الكيان الصهيوني لأجواءه في الحرب على إيران.

وقال كاظم في كلمة العراق بجلسة مجلس الأمن الطارئة المنعقدة اليوم عن الحرب بين إيران وإسرائيل وسط القصف المتبادل: "ندين الاعتداءات الصهيونية ضد إيران وانتهاك سيادة الدول".

وأضاف "نرفض انتهاك الكيان الصهيوني لأجواء العراق ولن نقبل بأن نكون ساحة لتصفية الحسابات".

وحذر مندوب العراق "من جر المنطقة إلى صراع إقليمي" داعيا "لتجنيب المنطقة من حرب كارثية".

ويعقد مجلس الأمن الدولي حاليا اليوم الجمعة جلسة إحاطة مفتوحة طارئة بشأن الحرب المستمرة بين إيران وإسرائيل.

وطلبت إيران عقد الاجتماع، في إطار بند جدول الأعمال "التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان".

في اليوم الثامن من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أعلن الحرس الثوري، اليوم أن الموجة 17 من صواريخ عملية (الوعد الصادق 3)، التي قصفت بها إسرائيل عصر الجمعة تضمنت قصفا مركبا بالصواريخ بعيدة المدى والثقيلة جدا.