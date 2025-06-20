حالة الطقس: تصاعد غبار في بعض المناطق

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، تعرض العراق الى عواصف ترابية خلال الأسبوع القادم، إذ ذكرت الهيئة في بيان، ان "حالة الطقس في البلاد ليوم غد السبت سيكون صحوا على العموم مع تصاعد غبار في بعض الأماكن من البلاد ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا على العموم وتصاعد غبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضافت ان "طقس العراق ليوم الاثنين المقبل سيكون صحوا على العموم مع تصاعد غبار ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية مع تصاعد غبار واحتمالية حصول عواصف ترابية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".