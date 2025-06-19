العامري والسفير الروسي يناقشان التطورات الجارية في المنطقة

استقبل الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري في مكتبه ببغداد اليوم الخميس السفير الروسي لدى العراق إلبروس كوتراشيف.

وبحث اللقاء بحسب بيان لمكتب العامري العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو ومستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات الجارية في المنطقة لاسيما العدوان الصهيوني وما تبعه من رد عسكري إيراني متتالي.

كما تناول الجانبان التلميحات الأمريكية بالتدخل في حرب الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي قوبل برفض دولي كبير وتحذيرات من اتساع رقعة الحرب والإنزلاق إلى مواجهة أوسع./