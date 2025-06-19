الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجه بإحياء "يوم الجريح العراقي"

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس (19 حزيران 2025)، بإحياء "يوم الجريح العراقي" وتحديد 26 حزيران يومًا وطنيًا لتكريمه.

وذكرت الأمانة العامة في بيان أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بإحياء مناسبة (يوم الجريح العراقي) وتحديد يوم 26 حزيران من كل عام يومًا وطنيا لتكريم الجرحى".

وأضاف البيان أن "التوجيه نص على إدراج شعار موحد لجميع المخاطبات الرسمية بعنوان: (الجريح العراقي… عنوان تضحية ووسام فخر للوطن)، وذلك خلال المدة من 22 إلى 25 حزيران 2025".

وأشار البيان إلى أن "التوجيه يأتي استنادا إلى توصيات الاجتماع المعني بمتابعة تنفيذ القوانين الخاصة بالشهداء والجرحى، والمبني على الأمر الديواني رقم (22) لسنة 2022".