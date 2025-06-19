مجلس الخدمة: ننفي صحة الأخبار المتداولة حول التعيينات ومنظومة الكودات

نفى مجلس الخدمة الاتحادي صحة الأخبار المتداولة حول التعيينات ومنظومة الكودات مؤكدا العمل على فحص وتدقيق المنظومة لضمان الدقة قبل إطلاقها رسمياً.

وذكر المجلس في بيان: ان مجلس الخدمة العامة الاتحادي يؤكد عدم صحة كل ما يثار ويتداول في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول مواضيع تخص التعيين او تحديد مواعيد لفتح منظومة الكودات ، مؤكدا ان مجلس الخدمة العامة الاتحادي بدورته الجديدة يعمل على اكمال وفحص الامور الفنية والتقنية الخاصة بمنظومة الكودات من اجل ضمان دقة وصحة الاجراءات والانظمة قبل اطلاقها الرسمي.

ودعا إلى عدم الاكتراث للسباق او الكسب الانتخابي او ايهام الشارع بالاخبار المتعلقة بعمل المجلس كما دعا الى متابعة الاخبار الصحيحة من حسابات مجلس الخدمة الرسمية