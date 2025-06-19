المندلاوي يستقبل رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ويؤكد على دعم جهود تعيين الخريجين

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الدكتور محي مرتضى القزويني، حيث جرى خلال اللقاء بحث مستفيض لمجموعة من الملفات الحيوية المتعلقة بسياسات التوظيف وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وأكد المندلاوي خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الخدمة العامة الاتحادي في ترسيخ مبادئ العدالة والكفاءة في التعيينات، مشدداً على ضرورة تسريع الإجراءات المرتبطة بتوظيف الخريجين، ولا سيما في ظل ما يواجهه الشباب العراقي من تحديات بطالة متراكمة.

وأشار إلى أن مجلس النواب، يدعم بشكل كامل الخطوات المؤسسية الهادفة إلى معالجة البطالة، وتوفير فرص عمل حقيقية عبر آليات شفافة تضمن تكافؤ الفرص وتخدم الصالح العام، مبيناً أن ملف تعيين حملة الشهادات الجامعية يمثل أولوية وطنية قصوى./