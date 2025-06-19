العامري يبحث مع السفير الاسترالي في بغداد العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

استقبل الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري في مكتبه ببغداد اليوم الخميس السفير الأسترالي في بغداد غلين مايلز .

واستعرض الجانبان بحسب بيان لمكتب العامري العلاقات بين البلدين واهمية فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

وبحث اللقاء الحرب الصهيونية على الجمهورية الإسلامية والرد الإيراني القائم وتهور الكيان وأمريكا في اتساع المواجهة والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وجرى التأكيد على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وأن يعمل على وقف اعتداءات الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني ولبنان واليمن وإيران وتفعيل القوانين الدولية الرادعة.