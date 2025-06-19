مقتل متهم بإطلاق نار خلال نقله إلى المحكمة وفرار المنفذ في الكوت

أكد مصدر أمني، اليوم الخميس (19 حزيران 2025)، مقتل متهم بجريمة قتل سابقة، إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء نقله من قبل دورية للشرطة وسط مدينة الكوت.

وقال المصدر، إن "مسلحا فتح النار على متهم أثناء نقله من قبل دورية شرطة عبر أحد الشوارع الرئيسية وسط مدينة الكوت، خلال عملية ترحيله إلى المحكمة للنظر في دعوى مرفوعة ضده".

وأضاف أن "المتهم فارق الحياة على الفور متأثرا بجروحه، فيما أُصيب أحد أفراد الشرطة المرافقين له بجروح متفاوتة"، مبينا أن "المنفذ لاذ بالفرار فور ارتكابه الجريمة".

وأشار المصدر إلى أن "المؤشرات الأولية تدل على أن المنفذ هو أحد أقرباء المجني عليه في جريمة القتل السابقة، والتي كان المتهم القتيل مطلوبا على خلفيتها"، لافتا إلى أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المنفذ، وصدر بحقه أمر قبض فوري، وتتم ملاحقته حاليا لاعتقاله وتقديمه للقضاء".