العثور على طائرة مسيّرة شرقي قراج في مخمور

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، اليوم الخميس ( 19 حزيران 2025)، بسقوط طائرة مسيّرة في منطقة زراعية شرقي ناحية قراج التابعة لقضاء مخمور.

وقال المصدر، إن “طائرة مسيّرة سقطت في أرض زراعية وكانت في حالة توقف تام، مع وجود أضرار واضحة في هيكلها الخارجي”.

وأشار إلى أن “هوية الطائرة لم تُحدد حتى الآن".

وأوضح المصدر أن “القوات الأمنية وصلت إلى موقع الحادث فور الإبلاغ، وشرعت بإجراء التحقيقات اللازمة، مع نقل الطائرة إلى موقع آمن بعيداً عن التجمعات السكانية والمزارع، حفاظاً على السلامة العامة”.