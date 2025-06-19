إعفاء مدير مطار البصرة الدولي بعد "فضيحة" زرع اجهزة تنصت داخل اروقته

نشرت اليوم الخميس (19 حزيران 2025)، وثيقة تنص على اعفاء مدير مطار البصرة الدولي حسن عبد الهادي عبد الله، بعد ساعات قليلة من فضيحة أجهزة التنصت المزروعة داخل مطار البصرة الدولي.

وقال مصدر مطلع، إن "مدير مطار البصرة الدولي حسن هادي اعفي من منصبه كونه تم تعيينه بالواسطة من قبل مدير شركتي دجلة والهلال غسان صگبان عبد الكريم ليتغاضى عن اعمال الأخير داخل المطار"، مشيرا الى أن "مدير المطار زرع أجهزة تنصت داخل المطار".

وأضاف المصدر، ان "صگبان المعروف بعلاقاته مع المخابرات التركية لا زال يمارس نفوذه رغم الفضيحة المدوية التي اعفي على اثرها مدير المطار من منصبه، حيث يحاول مع مسؤولين محليين وامنيين في البصرة تربطه بهم علاقات وشراكات مالية لأبعاد التهمة عنه".

وأكد أن "صگبان يحاول الصاق التهمة بشركة صغيرة متعاقدة مع شركاته بشكل ثانوي (subcontractor) رغم تواريه عن الإنظار من الدقائق الاولى للفضيحة".