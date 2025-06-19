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قائد القوات البرية يوجه قطعات الجيش باليقظة والحذر تحسباً لأي طارئ


وجّه قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح المحمدي، قطعات الجيش بالاستعداد القتالي واليقظة والحذر تحسباً لأي طارئ، حيث ذكر بيان لرئاسة أركان الجيش العراقي، أن "قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح المحمدي ترأس المؤتمر الدوري لقادة العمليات والفرق عبر الدائرة التلفزيونية اليوم الاربعاء ، حيث نقل توجيهات القيادات العليا الذين اثنوا على العمل الدؤوب والمثابر لكافة قطعات الجيش العراقي خلال هذه المرحلة".

وأضاف، أن "القائد ابدى جملة من التوجيهات كانت اهمها التأكيد على الاستعداد القتالي وجاهزية القطعات واليقظة والحذر وفق الاحداث الراهنة تحسباً لأي طارئ ، كما وجه القادة والأمرين بكافة مستوياتهم بضرورة مجابهة اي موقف بكل شجاعة وهمة ، مشددا على ضرورة اجراء الزيارات الميدانية للقطعات والتاكيد على الشؤون الادارية للمقاتلين من النواحي كافة ، مع ادامة الاتصالات بشكل مستمر ووجود الاتصالات البديلة مع تكثيف الجهد الاستخباري والامني ".

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