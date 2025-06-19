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وزير العمل يعلن تحويل 3064 من مستفيدي الحماية الاجتماعية لملاك وزارة العدل


أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، عن تحويل (3064) من مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى ملاك وزارة العدل، إذ ذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان، أن "الأسدي أعلن عن تحويل (3064) مستفيداً من الحماية الاجتماعية، من أصل (5000)، إلى ملاك وزارة العدل للعمل بصفة حراس إصلاحيين وباحثين اجتماعيين، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى دمج الفئات القادرة على العمل في مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار المهني لهم".

وبيّنت أن "هذه الدفعة تشمل مستفيدين تتراوح أعمارهم بين (25–30) سنة، تم اختيارهم وفق الضوابط المعمول بها في وزارتي العدل والداخلية، لضمان كفاءة المرشحين واستيفائهم للشروط القانونية والفنية المطلوبة"، لافتة إلى أنه "من المقرر أن تكون مباشرتهم الرسمية يوم السبت المقبل الموافق 21ـ6ـ2025 بعد استكمال وزارة العدل إجراءات التعيين والتوزيع الوظيفي".

كذلك أوضحت الوزارة أن "هيئة الحماية الاجتماعية تتولى استكمال إجراءات نقل التخصيصات المالية الخاصة بالمشمولين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن حقوقهم الوظيفية والمالية ويؤمّن استمرارية عملهم في بيئة مستقرة"، مشيرة إلى أن "هذه الخطوة تعكس حرص وزارة العمل على تفعيل مبدأ التحوّل من الرعاية إلى التمكين، من خلال توفير فرص عمل نظامية لمستفيدي الحماية القادرين على العمل، وتسخير طاقاتهم في مؤسسات الدولة ذات الحاجة الفعلية للكفاءات الشابة".

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