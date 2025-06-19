وزير الداخلية يعلن انطلاق العمل بالإشارات الذكية والرادارات في بغداد الشهر المقبل

اعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، عن اطلاق العمل بالإشارات الذكية والرادارات المستحدثة في بغداد الشهر المقبل، فقد ذكرت الوزرة في بيان، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري استمع اليوم الى إيجاز مفصل قدمته الشركة المنفذة لمشروع الإشارات الذكية ورادارات مراقبة السرعة في محافظة بغداد"، مبينا ان "العرض تضمن المراحل الزمنية لتنفيذ إنشاء (138) تقاطعاً ذكياً و(60) راداراً ثابتاً و(40) آخر متحركاً لمراقبة سرعة المركبات ضمن الحدود الإدارية للعاصمة بغداد".

واضاف انه "جرى الاتفاق على تنفيذ المشروع ان يكون الأول من شهر تموز 2025 بداية رصد وتسجيل الغرامات في التقاطعات التي تم إنجازها ضمن هذا المشروع ودخول الغرامات ضمن النظام الفني لمديرية المرور العامة".

كما أكد الوزير على أن "هكذا مشاريع تقلل من الحوادث المرورية وتحافظ أرواح المواطنين وعلى النظام وتعطيني انطباعاً حضارياً".