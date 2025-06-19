ممثل الأمين العام للأمم المتحدة: العراق يمثل مفتاحاً مهماً للحلول السلمية في المنطقة

أكد مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد الخروقات التي ارتكبها الكيان الصهيوني، فيما أشار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان الى ان العراق يمثل مفتاحاً مهماً للحلول السلمية في المنطقة، حيث ذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل، اليوم الأربعاء، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، لاسيما الحرب الدائرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني، وما تشهده من تطورات متسارعة".

وتابع ان "الجانبين أكدا أن ما يحدث يُعدّ خرقاً واضحاً للقانون الدولي، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما جدد الأعرجي، "موقف الحكومة العراقية الرافض بشكل قاطع لاستخدام أجواء العراق أو أراضيه في الاعتداء على دول الجوار أو أي طرف إقليمي"، مشيراً إلى أن "العراق قدّم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد الخروقات التي ارتكبها الكيان الصهيوني".

بالمقابل، أشاد الحسان، بـ"الدور الذي تلعبه الحكومة العراقية في إدارة الأزمات من خلال الحنكة الدبلوماسية والسياسية"، معتبراً أن "العراق يمثل مفتاحاً مهماً للحلول السلمية في المنطقة".