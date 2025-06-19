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وزارة التربية: امتحانات السادس الإعدادي تسير بانسيابية عالية وإجراءات العام الحالي الأشد تنظيماً


صرّحت وزارة التربية، اليوم الخميس، بأن الامتحانات النهائية لطلبة السادس الإعدادي تسير بانسيابية عالية، فيما أشارت إلى أن الإجراءات المتخذة لضمان سير الامتحانات وتوفير الظروف الملائمة تُعد الأشد تنظيماً خلال العام الحالي، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد للوكالة الرسمية، إن "الامتحانات النهائية للسادس الإعدادي تسير بانسيابية عالية، وسط انتظام واضح في الأداء وتحسّن ملموس في مستوى التنظيم هذا العام، وهو ما يعكس تراكم الخبرات خلال العامين الماضيين".

كما لفت إلى، أن "ملف الامتحانات شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولم تُسجل هذا العام أي حالات غش كبيرة تُذكر، ما يدل على فاعلية الإجراءات المتبعة".

وأوضح، أن "الإجراءات المتخذة لمنع الغش متعددة، منها ما هو إلكتروني، ومنها ما يتعلق بإدارة المراكز الامتحانية وتعزيز دور المراقبين، كما تم اتخاذ أعلى مستويات التأمين للامتحانات، وهي الأعلى منذ سنوات".

فيما انطلقت امتحانات طلبة السادس الإعدادي بفروعه كافة للعام الدراسي 2024 – 2025، السبت الماضي، بمشاركة أكثر من مليون طالب وطالبة في بغداد والمحافظات موزعين بين 9600 مركز امتحاني.

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وزارة التربية: امتحانات السادس الإعدادي تسير بانسيابية عالية وإجراءات العام الحالي الأشد تنظيماً
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