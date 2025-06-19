المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني يدين بشدة أي تهديد باستهداف قيادتها الدينية والسياسية العليا

أصدر مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني، اليوم الخميس (19 حزيران 2025)، بيانا جديدا بشأن تواصل العدوان العسكري على إيران.

وذكر المكتب في بيان "، أن "المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف تجدد إدانتها الشديدة لتواصل العدوان العسكري على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأي تهديد باستهداف قيادتها الدينية والسياسية العليا".

وحذر السيد السيستاني، بحسب البيان، من أن "القيام بخطوة إجرامية من هذا القبيل - بالإضافة إلى تجاوزه الواضح للمعايير الدينية والأخلاقية وانتهاكه الصارخ للأعراف والقوانين الدولية - ينذر بعواقب بالغة السوء في أوضاع هذه المنطقة برمتها".

وأضاف أن "هذا ربما يؤدي إلى خروجها عن السيطرة تمامًا وحدوث فوضى عارمة تزيد من معاناة شعوبها وتضر بمصالح الجميع إلى أبعد الحدود".

وناشد السيد السيستاني، وفق البيان، "جميع الجهات الدولية الفاعلة ودول العالم، ولا سيما الدول الإسلامية، أن يبذلوا قصارى جهودهم في سبيل وقف هذه الحرب الظالمة وإيجاد حل سلمي عادل للملف النووي الإيراني وفق قواعد القانون الدولي.