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ضبط ثلاث مركبات محملة بـطائرات إسرائيلية قبل دخولها ايران


 

أعلنت قوى الامن الداخلي الإيرانية، اليوم الأربعاء، تمكن العراق من رصد 3 عجلات محملة بطائرات مسيرة تنوي الدخول الى ايران واعتقال افرادها، حيث ذكر المتحدث باسم قوى الامن الداخلي سردار سعيد منتظر، انه "تم تحديد ثلاث مركبات تحمل طائرات بدون طيار ومتفجرات"، مشيرا الى انه "بعد التفاعل الحدودي وتبادل المعلومات بين الشرطة الإيرانية والعراقية، حدد الجانب العراقي، في إجراء استباقي، ثلاث سيارات تحمل طائرات بدون طيار وألقى القبض على عملاءها"، بحسب وكالة مهر.

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