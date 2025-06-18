نائب يكشف عن تقديم جلسة المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله

كشف النائب رائد المالكي، اليوم الأربعاء، عن تقديم موعد نظر المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله، حيث ذكر المالكي في بيان، "ابلغتنا المحكمة الاتحادية العليا قبل قليل بتقديم جلسة النظر في طلبات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بشأن العدول عن قرارها المتعلق ب خور عبد الله ليكون غدا يوم 19 حزيران بدلا من 22 حزيران".

وأضاف "بجلسة ستعقد من دون مرافعة"، مشددا بالقول "الوضع غير مطمئن، املنا بشجاعة المحكمة ان ترد الطلبات غير الدستورية وغير المشروعة".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت في 2023 قرارا بعدم دستورية قانون رقم 42 لعام 2013 والذي شرعه العراق حينها لتنظيم الملاحة في خور عبد الله بناء على معاهدة موقعة من الجانبين العراقي والكويتي خلال فترة حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.