المفوضية : لا تأجيل للانتخابات العراقية

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء (18حزيران 2025)، أن الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي لن تتأثر بالحرب القائمة بين إيران وإسرائيل.

وقال مسؤول الفريق الإعلامي بالمفوضية، عماد جميل، "، إن "الحرب الإيرانية – الإسرائيلية لن تؤثر على انتخابات مجلس النواب، وإن الأمور تسير بشكل طبيعي دون أي عوائق تواجه عمل المفوضية بسبب هذه الحرب أو غيرها من القضايا".

وأضاف جميل أن "انتخابات مجلس النواب ستُجرى في موعدها المقرر في 11 / 11 / 2025، ولا يوجد أي تأجيل لهذه العملية الانتخابية بسبب الحرب أو أي عوامل أخرى".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، مبينة عدم وجود أي معرقلات أمام عملها.

ومن المقرر أن تجري انتخابات برلمانية في العراق في 11 تشرين الثاني 2025، لتكون السادسة بعد عام 2003.