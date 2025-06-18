العراق يدعو لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب

دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، إذ ذكرت الخارجية في بيان، أن "وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري بدر عبد العاطي لبحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، لاسيما التغيرات التي طرأت على مجرى الحرب الدائرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة".

وبصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، دعا وزير الخارجية فؤاد حسين إلى "عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المقرر انعقاده في مدينة إسطنبول مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بهدف تنسيق المواقف العربية إزاء التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات الراهنة بروح جماعية ومسؤولة".