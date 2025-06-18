الامام المفدى السيد الخامنئي : إيران لن تستسلم لأحد

أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران الامام المفدى السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف اليوم الأربعاء (18 حزيران 2025)، أن إيران لن تتجاهل أي هجوم على أراضيها والقوات المسلحة في حالة تأهب.

وقال سماحته عبر التلفزيون الإيراني ، إن "إيران لن تتجاهل أي هجوم على أراضيها والقوات المسلحة في حالة تأهب".

وأضاف سماحته أن "الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله"، مشيرا الى أن "إيران لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجوائها ولن تنسى دماء شهدائها".

وبين، أن "قواتنا المسلحة جاهزة للدفاع عن الوطن ومدعومة من المسؤولين وكل أبناء الشعب"، مؤكدًا أن "أمن البلاد ووحدة أراضيها خط أحمر لا يمكن المساس به".

ولفت الى أن "الأمة الإيرانية ستصمد في وجه الحرب المفروضة عليها، كما ستصمد في وجه السلام المفروض عليها، وهذه الأمة لن تستسلم لأحد في وجه أي فرض"، مضيفا أن "الأشخاص الأذكياء الذين يعرفون إيران وشعبها وتاريخها لن يتحدثوا إلى هذه الأمة بلغة التهديد أبدًا لأن الأمة الإيرانية لن تستسلم، وعلى الأمريكيين أن يعرفوا أن أي تدخل عسكري أميركي سوف يسبب بلا شك أضرارًا لا يمكن إصلاحها".

وأشاد سماحة القائد المفدى خلال كلمته بـ"سلوك الشعب الإيراني المتّزن، الشجاع، والواعي في مواجهة العدوان الصهيوني"، مستدركا بالقول: "الحرب يقابلها الحرب والقصف بالقصف والضربة بالضربة".

تأتي هذه الكلمة في ظل التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تسعى إيران إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتحقيق الاستقرار الاستراتيجي. وتشير هذه التصريحات إلى استعداد إيران لمواجهة أي تحديات أمنية محتملة، مع التركيز على تأمين الاحتياطيات الاستراتيجية وتعزيز القدرة على إدارة المواقف المحتملة بسرعة.