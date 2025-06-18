رئيس الوزراء يؤكد المضي بتوطين الصناعات الكهربائية لتعزيز الأمن الطاقي في البلاد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، المضي بتوطين الصناعات الكهربائية لتعزيز الأمن الطاقي في العراق، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع مصنع ديوان، لإنتاج المحولات، والقابلوات الكهربائية، والعدادات الذكية في محافظة بابل".

وأكد، أنّ "هذا المشروع، الذي سينفذ بأحدث المواصفات والتقنيات، يمثل خطوة جديدة في مسيرة النجاح التي تمضي بها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيسهم في توطين الصناعات الكهربائية الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتعزيز الأمن الطاقي في البلد بإنتاج يواكب التكنولوجيا الذكية المتقدمة".

وبارك رئيس الوزراء، "جهود أبناء العراق المخلصة التي تصنع الفارق وترسم ملامح المستقبل المشرق"، مشدداً على أن "الحكومة حريصة على توفير مختلف أوجه الدعم الممكنة للنهوض بالقطاع الصناعي من أجل تطوير الصناعة الوطنية بجميع مفاصلها".

فيما لفت البيان، الى أن "مشروع مصنع ديوان يعد أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة للقطاع الخاص في العراق، وبميزانية إجمالية تبلغ 300 مليون دولار، وستوفر أرضية مهمة لمشاريع الطاقة المتجددة وتغطية كامل سلسلة الإمداد للشبكات الوطنية".