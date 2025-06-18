الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
محكمة جنايات واسط: الحبس الشديد بحق مدانة لقيامها بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور
وكالة انباء براثا
35
2025-06-18
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الوزراء يؤكد المضي بتوطين الصناعات الكهربائية لتعزيز الأمن الطاقي في البلاد
محكمة جنايات واسط: الحبس الشديد بحق مدانة لقيامها بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور
وزارة التربية: إعلان نتائج الثالث المتوسط الأسبوع المقبل
رئيس الوزراء يفتتح مطاحن شركة الاتحاد لإنتاج الطحين الصفر في ناحية المدحتية بمحافظة بابل
الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية تعلن تشكيل غرفة عمليات لمواجهة أي طارئ
حالة الطقس: غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة
قرارات مجلس الوزراء بجلسة اليوم
رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى التنسيق المشترك
السفير البريطاني في بغداد: لم نشارك في الضربات وليس لدينا نية في التدخل
السوداني وزيدان يدينان الخرق الصهيوني للأجواء العراقية والعدوان على إيران
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
العامري: الضربات الايرانية في قلب الكيان موجعة والقادمة اقسى وأشد قوة
478
الاطار التنسيقي يدعو للوقوف بوجه غطرسة الكيان الصهيوني وإجباره على وقف عدوانه على ايران
471
نفي رسمي لتعرض المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني لإصابات جراء هدم جزء من منزله
398
الأمين العام لكتائب حزب الله يطالب بغلق السفارة الأمريكية في بغداد وإخراج القوات الأجنبية من العراق
351
رئيس مجلس النواب يدعو لجلسة استثنائية لتوحيد الموقف ضد انتهاك السيادة العراقية
349
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك