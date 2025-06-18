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الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية تعلن تشكيل غرفة عمليات لمواجهة أي طارئ


أعلنت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية، اليوم الأربعاء، عن تشكيل غرفة عمليات خلية أزمات للتأهب والتصدي للطوارئ النووية على المستوى العربي، إذ ذكر بيان للهيئة، أنه "في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئات الرقابية العربية في مجال تبادل الخبرات وتوفير أعلى درجات التأهب لمواجهة أي طارئ نووي أو إشعاعي، عُقد اجتماع تنسيقي عبر دائرة تلفزيونية برئاسة سالم الحامدي، مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية، صباح حسن الحسيني، معاون رئيس الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية ورئيس الشبكة العربية للهيئات الرقابية النووية (ANNuR)، بحضور ممثلي الهيئات الرقابية في الأردن، لبنان، اليمن، الكويت، ليبيا، البحرين، تونس، والسودان".

وأضاف أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض قدرات الدول العربية في التعامل مع الطوارئ النووية، بما يشمل منظومات الرصد والإنذار المبكر وتوفير البيانات الفورية عبر منصة إلكترونية يتم إنشاؤها بهذا الخصوص".

وكذلك، ذكر بأنه "تم إقرار تشكيل غرفة عمليات (خلية أزمات) للتواصل الفوري وتنسيق الاستجابة عند تسجيل أي تغيير غير طبيعي في مستويات الإشعاع"، موضحا أن "هذه الترتيبات تندرج ضمن سياق العمل العربي الجماعي للتصدي للتحديات الناجمَة بسبب العمليات العسكرية التي تستهدف المنشآت النووية في المنطقة، بما يضمن حماية السكان والبيئة والحفاظ على الأمن والأمان النوويين".

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