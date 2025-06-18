حالة الطقس: غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة

أوضحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الجنوبية إلى 30 كم مسببة تصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، الرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (5-7) كم".

كذلك أوضح البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس، كالتالي: بغداد وديالى 42، أربيل 40، نينوى وكركوك والأنبار 41، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل والديوانية وواسط 43، ذي قار والبصرة 45".

وأضاف، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم"، فيما لفت إلى، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وذكر بأن "يوم الأحد القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".