الأخبار

قرارات مجلس الوزراء بجلسة اليوم


عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الرابعة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أصدر جملة من القرارات؛ بينها يخص الشباب والتسول والمشاريع المتلكئة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن الأخير "ترأس جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة والعشرين، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومستهدفات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

واقر مجلس الوزراء "تعديل البند (رابعًا) من قراره (23150 لسنة 2023) بشأن صندوق التكافل للعاملين في المنافذ الحدودية، بأن تخصص وزارة المالية مبلغاً مقطوعاً بشكل سنوي إلى هيئة المنافذ الحدودية لصيانة وإدامة أجهزة السونار وديمومة عملها، وذلك لأهميته في كشف ومنع التهريب، ومراقبة وتفتيش وخروج ودخول البضائع إلى المنافذ الحدودية".

وصوت المجلس على "شطب الديون المترتبة على محافظة البصرة في ما يتعلق بعوائد وأجور الخزن التابعة للشركة العامة لموانئ العراق، الخاصة بحجز (6) مركبات اسعاف".

وإنصافاً من الحكومة لشريحة المتقاعدين، "صوت المجلس بالموافقة على بيع (12 دارًا) في محافظة ميسان تابعة ملكيتها إلى وزارة التجارة/ الشركة العامة لتصنيع الحبوب إلى شاغليها من الموظفين المتقاعدين".

وبشأن إقامة مدينة خزنية في العراق، أقر مجلس الوزراء "توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، والتي تضمنت الموافقة على توصيات الاجتماع النهائي المشترك المعني بـ (تقديم قطعة أرض أو أكثر؛ لإنشاء مدينة خزنية متكاملة مع الفعاليات الخدمية كافة المكمّلة لها ضمن محيط الطريق الحلقي)، واستكمال الجهات الحكومية المالكة لقطع الأراضي إجراءات التخصيص لأغراض المدن الخزنية".

ودعماً لشريحة الشباب وتنمية مهاراتهم، جرت الموافقة على "تعديل قرار مجلس الوزراء (23465 لسنة 2023) ليتضمن تخفيض وزارة التجارة رسوم تسجيل الشركات الشبابية الناشئة، على أن يرتبط العاملون فيها بعد التأسيس بصندوق الضمان الاجتماعي" وكذلك أخذ هيئة الإعلام والاتصالات الإجراءات اللازمة لإقرار الستراتيجية الوطنية للقضاء على الامّية الرقمية، والسعي لإنشاء (4) بيوت رقمية في محافظات (بغداد، والبصرة، ونينوى، وكربلاء المقدسة)".

وبهدف معالجة ظاهرة التسوّل والحد منها، وافق مجلس الوزراء على "إطلاق حملة وطنية لمكافحة التسول، وتكليف وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني العراقي بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لتنفيذ الحملة".

وضمن جهود الحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة الخطوط الرئيسة والفرعية لشبكات مجاري مياه الامطار والثقيلة مع محطات الرفع/ الجانب الأيمن لمدينة الموصل) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (شبكات المجاري/ الجانب الايمن).

2.استحداث مكون (الزيادة على المستحقات غير المصروفة لمشروع الدراسات والتصاميم لماء الخضر والدراجي/ في محافظة المثنى)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

3.زيادة الكلفة الكلية لـ 13 مشروعاً في ذي قار (زيادة أولية قد تكون قابلة للتعديل بعد تزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج)، نتيجة لاستحداث مكونات ضمنها بواقع (13) مكونًا، وتعديل أسماء تلك المشروعات بما يتلاءم مع أعمالها المنفذة من حيث الطبيعة والموقع، على أن يجرى اللازم بعد استكمال صندوق إعمار محافظة ذي قار المتطلبات كافة.

مع ادراج مشروع (إنشاء شوارع وأرصفة لمنطقة العكر الشرقي والعكر الغربي/ محافظة ذي قار) ضمن (بنك المشروعات الخاصة بالصندوق) عند توفر التخصيص والتمويل الكافي لإنجازه.

4.زيادة كلفة 3 مكونات مدرجة ضمن المشروع الرئيس (انشاء 3 مدارس في ناحيتي المشاهدة والتاجي ببغداد، 18 صفاً في اركيه وفاضل، و12 صفاً في أبو عظام المساره، و12 صفاً في الضباعي المشاهدة، تنفيذ مباشر). وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.

وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد التي تتضمن الموافقة على "تعديل البند (ثانيًا/ ب) من قرار مجلس الوزراء (24547 لسنة 2024)، لتكون متابعة سير العجلات الناقلة للمنتجات النهائية للمعامل المثبتة في كتاب وزارة الصناعة والمعادن بتأريخ 12 آذار 2025 من تخصص وزارة النفط بالتنسيق مع مركز العمليات الوطني".

وضمن جهود مراقبة وحماية نقل الطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على "استبدال شراء منظومة المراقبة بالكاميرات المثبتة في قرار مجلس الوزراء (24816 لسنة 2024)، بطائرات مسيرة من هيئة التصنيع الحربي، وتخصيص المبلغ بعد تحديده من وزارة الداخلية".

وكذلك وافق المجلس على "مشروع نظام اللوائح الفنية، وهي وثيقة فنية تحدد خصائص المنتج والعمليات المرتبطة به وطرق إنتاجه".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قرارات مجلس الوزراء بجلسة اليوم
رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى التنسيق المشترك
السفير البريطاني في بغداد: لم نشارك في الضربات وليس لدينا نية في التدخل
السوداني وزيدان يدينان الخرق الصهيوني للأجواء العراقية والعدوان على إيران
العراق برفض استخدام أجوائه، وواشنطن تبدي رغبتها بعودة المفاوضات الامريكية – الإيرانية
خبير سياسي يكشف: المواجهة لن تطول والردع الإيراني يفوق التوقعات
مخرجات جلسة البرلمان الاستثنائية.. لجنة لتحديد أسباب عدم امتلاك دفاعات جوية متطورة
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني
الشيخ همام حمودي يدعو الى تحرك برلماني لحماية الأجواء العراقية من الانتهاكات الإسرائيلية
مطار البصرة يستقبل طائرة قادمة بيروت تحمل 234 عراقيا كانوا عالقين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك