رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى التنسيق المشترك

التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء ، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان .

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان رئاسي ، بحث سبل التنسيق المشترك بين رئاسة الجمهورية والسلطات القضائية والتنفيذية.

واكد رئيس الجمهورية ضرورة إدامة روح التعاون المستمر بين القضاء و مؤسسات الدولة الاخرى للاسهام في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيداً بجهود رئيس مجلس القضاء الأعلى في دعم عمل مؤسسات الدولة وتعزيز اداء المؤسسات القضائية لتمكينها من تأدية مهامها خدمة للمجتمع.

بدوره اعرب القاضي زيدان عن شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية لاهتمامه بالمؤسسة القضائية ودعم جهودها بما يخدم إنفاذ القانون وتطبيقه وتحقيق العدالة.