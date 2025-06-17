الأخبار

رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى التنسيق المشترك


التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء ، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان .

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان رئاسي ، بحث سبل التنسيق المشترك بين رئاسة الجمهورية والسلطات القضائية والتنفيذية.

واكد رئيس الجمهورية ضرورة إدامة روح التعاون المستمر بين القضاء و مؤسسات الدولة الاخرى للاسهام في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيداً بجهود رئيس مجلس القضاء الأعلى في دعم عمل مؤسسات الدولة وتعزيز اداء المؤسسات القضائية لتمكينها من تأدية مهامها خدمة للمجتمع.

بدوره اعرب القاضي زيدان عن شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية لاهتمامه بالمؤسسة القضائية ودعم جهودها بما يخدم إنفاذ القانون وتطبيقه وتحقيق العدالة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قرارات مجلس الوزراء بجلسة اليوم
رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى التنسيق المشترك
السفير البريطاني في بغداد: لم نشارك في الضربات وليس لدينا نية في التدخل
السوداني وزيدان يدينان الخرق الصهيوني للأجواء العراقية والعدوان على إيران
العراق برفض استخدام أجوائه، وواشنطن تبدي رغبتها بعودة المفاوضات الامريكية – الإيرانية
خبير سياسي يكشف: المواجهة لن تطول والردع الإيراني يفوق التوقعات
مخرجات جلسة البرلمان الاستثنائية.. لجنة لتحديد أسباب عدم امتلاك دفاعات جوية متطورة
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني
الشيخ همام حمودي يدعو الى تحرك برلماني لحماية الأجواء العراقية من الانتهاكات الإسرائيلية
مطار البصرة يستقبل طائرة قادمة بيروت تحمل 234 عراقيا كانوا عالقين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك