السفير البريطاني في بغداد: لم نشارك في الضربات وليس لدينا نية في التدخل

استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، السفير البريطاني في العراقي السيد عرفان صديق.

وبحث اللقاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر فيها والعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل لجان الصداقة بين المؤسسات التشريعية.

كما بحث اللقاء الاوضاع الراهنة في المنطقة، حيث شدد الرئيس المشهداني على ضرورة ان ينصب العمل على اشاعة السلم والامن في المنطقة بدل التوترات المتتالية في كل من ايران وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن التي يحدثها الكيان الصهيوني، فهي محط ادانة واستنكار، قائلا نطمح ان يكون لبريطانيا دور في إنهاء الصراع الدائر وموقف بارز في إنهاء الحرب،

ودعا الرئيس المشهداني الى زيادة الاستثمارات ودخول الشركات البريطانية الى الاستثمار وخصوصا في القطاع الخاص، كون العراق بلد شاب ونسبة الشباب اكثر من النصف فيه.

من جانبه اكد السفير البريطاني، أننا مع العراق وندعم استقراره وموقفنا ضد التصعيد ونعمل على الحلول السلمية والدبلوماسية، مؤكدا ان بريطانيا لم تشارك في الضربات وليس لديها نية في التدخل ومجلس العموم لا يؤمن بالحلول العسكرية.

هذا واتفق الجانبان على ضرورة العودة الى المفاوضات الايرانية الأمريكية ، وادامة التواصل والتشاور في القضايا المشتركة.