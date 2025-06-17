السوداني وزيدان يدينان الخرق الصهيوني للأجواء العراقية والعدوان على إيران

عبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، عن ادانتهما الخرق الصهيوني للأجواء العراقية والعدوان على إيران.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون بين السلطات؛ التنفيذية، والقضائية، والتشريعية، وأهمية توحيد الجهود في هذه المرحلة، خاصةً إزاء ما تمر به المنطقة من أزمات".

وأكد اللقاء، بحسب البيان، "إدانة الخرق الصهيوني للأجواء العراقية، ودعم جهود الحكومة في اتخاذ المواقف والإجراءات القانونية على الساحة الدولية، وأمام الهيئات الأممية لحفظ حق العراق، ومنع انتهاك السيادة بأي شكل من الأشكال، فضلاً عن إدانة العدوان الصهيوني على إيران، وما يؤدي إليه من زيادة مستويات التوتر إقليمياً".