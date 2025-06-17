العراق برفض استخدام أجوائه، وواشنطن تبدي رغبتها بعودة المفاوضات الامريكية – الإيرانية

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، على موقف العراق الثابت برفض استخدام أجوائه، فيما اشار القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ستيفن فاجن الى ان هناك رغبة حقيقية لدى في العودة إلى مسار المفوضات حول المشروع النووي الإيراني، فقد ذكرت وزارة الخارجية في بيان، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين استقبل، يوم الثلاثاء، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، السفير ستيفن فاجن".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث التصعيد العسكري الخطير في المنطقة، والتأكيد على تداعياته المحتملة على أمن واستقرار الشرق الأوسط والأمن الدولي، فضلاً عن انعكاساته السلبية على الاقتصاد العالمي"، كما شدّد الوزير "على موقف العراق الثابت برفض استخدام أجوائه".

بالمقابل، أكد فاجن ان "الولايات المتحدة حرصت على عدم المشاركة بالهجمات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإن سياستها واضحة"، مشيراً إلى "وجود رغبة حقيقية لدى بلاده في العوده إلى مسار المفوضات حول المشروع النووي الإيراني والالتزام بالسبل الدبلوماسية".

فيما شدّد الجانبان على "أهمية تضافر الجهود الدولية لاحتواء الأزمة والحد من تداعياتها على الأمن والسلم الدوليين".