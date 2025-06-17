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خبير سياسي يكشف: المواجهة لن تطول والردع الإيراني يفوق التوقعات


في خضم تصاعد التوترات التي تعصف بالمنطقة، تبدو الحرب بين الأطراف المتنازعة على مشارف مفترق طرق حاسم، حيث تلوح في الأفق تهديدات وصراعات قد تهز أركان الاستقرار وتغير موازين القوى بشكل جذري.

أستاذ العلوم السياسية خليفة التميمي أكد، اليوم الثلاثاء (17 حزيران 2025)، أن إيران قلبت معادلة الحرب خلال ساعات وأفشلت المخطط العسكري للكيان المحتل الذي كان يهدف إلى إضعافها عبر ضربة مباغتة، مشيراً إلى أن المواجهة الحالية لن تطول لأسباب تتعلق بالردع وقوة التحمل.

وقال التميمي ، إن "إيران تعرضت قبل أيام إلى ضربة قاسية بعد حصولها على تطمينات بأنها لن تكون هدفًا لأي هجوم، لكن الكيان المحتل شن ضربة مركزة أسفرت عن استشهاد نخبة من قادتها العسكريين، تلتها سلسلة غارات استهدفت منشآت وأهداف حساسة".

وأضاف أن "رغم قسوة الضربة، استوعبت إيران الهجوم خلال ساعات وردت بموجة صاروخية وصلت إلى عمق تل أبيب، ما أظهر قدرتها على الردع السريع والمنظم"، مشيراً إلى أن "طهران تمكنت بالتوازي من تفكيك شبكات تجسس وتخريب ممولة من قبل الكيان المحتل ودول أخرى، ما عزز موقفها الأمني والعسكري".

وأشار التميمي إلى أن "فشل الكيان في تدمير المفاعلات النووية الإيرانية، مقابل امتلاك طهران خارطة دقيقة للمفاعلات النووية الإسرائيلية، شكل ورقة ضغط ثقيلة على تل أبيب وحلفائها".

وأكد أن "دولاً عدة أعلنت استعدادها لدعم إيران في حال تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر إلى جانب الكيان المحتل، ما زاد من حرج البيت الأبيض ودوائر القرار الغربية".

وختم التميمي بالقول إن "نجاح الصواريخ الإيرانية الفوق صوتية في اختراق ست منظومات دفاع متطورة أثبت أن طهران لا تزال تملك أوراقاً صادمة، وأن الحرب في حال استمرت ستتخذ مسارات أكثر خطورة، ما يدفع المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لاحتوائها قبل أن تتوسع بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

وهكذا، تتضح ملامح مواجهة لا تشبه سابقاتها، عنوانها الردع المتبادل وخطورة التصعيد، في وقت باتت فيه حسابات الأطراف أكثر تعقيدًا من مجرد ضربة ورد.

وبين تحذيرات الانزلاق إلى حرب أوسع، وتلويح بالقوة من كلا الجانبين، تبقى المنطقة على صفيح ساخن، تنتظر موقفًا دوليًا حاسمًا يُبعد شبح الانفجار الشامل.

وفي ظل هذا المشهد المتوتر، تبرز الحاجة الماسة إلى صوت العقل، لعل ما تبقى من قنوات دبلوماسية يتمكن من كبح جماح التصعيد، قبل أن تتحول الشرارة إلى حريق لا يمكن السيطرة عليه.

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