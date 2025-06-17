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مخرجات جلسة البرلمان الاستثنائية.. لجنة لتحديد أسباب عدم امتلاك دفاعات جوية متطورة


قرر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة لتحديد أسباب عدم امتلاك أنظمة دفاع جوي.

وقال النائب كاظم الشمري إن "مجلس النواب قطع عطلته واستأنف الدوام وعقد جلسة استثنائية تشاورية اليوم تمخض عنها حث الحكومة على بذل جهد دبلوماسي وإنساني، وتشكيل لجنة لمعرفة عدم امتلاك العراق أسلحة دفاع جوي تحمي سيادته وأجوائه".

وأضاف، ان "الموقف العراقي سيبقى دبلوماسياً وسياسياً، والعراق لا يمكن القدرة والإمكانية العسكرية للدخول في الحرب الجارية حالياً"، مبيناً أن "الجهد الدبلوماسي والسياسي كافٍ بالنسبة للعراق لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

 

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مخرجات جلسة البرلمان الاستثنائية.. لجنة لتحديد أسباب عدم امتلاك دفاعات جوية متطورة
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