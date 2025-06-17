الشيخ همام حمودي يدعو الى تحرك برلماني لحماية الأجواء العراقية من الانتهاكات الإسرائيلية

دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، اليوم الثلاثاء، الى تحرك برلماني لحماية الأجواء العراقية من الانتهاكات الإسرائيلية، حيث ذكر الشيخ حمودي في بيان، ان "التطورات الاخيرة التي تشهدها المنطقة اثبتت ان سيادة العراق وكرامة شعبه باتت على المحك، فأما أن يعمل على إيجاد حماية حقيقية لحدوده وأجوائه وسمائه بالاعتماد على نفسه وقدراته وإرادة شعبه، أو بتعاونه مع من هو مستعد للتعاون معه بأمانة وإخلاص وتحت إدارته".

وأضاف ان "هذا الخيار يتحمل مسؤوليته بشكل رئيسي كل وطني غيور يعتز بكرامته"، داعيا "نوابنا الأحرار من مختلف الكتل النيابية إلى إلزام الجهات الحكومية المختصة بالعمل على ذلك بجدية وتحمل مسؤولية إنجازه خلال فترة زمنية محددة وبشكل شفاف وواضح، وإلا فإن بقاء سيادتنا وأمننا ومستقبلنا بيد الاخرين يجعل مصيرنا مهددا، ومستقبلنا مجهولا، ويهدر كرامة شعبنا".