مطار البصرة يستقبل طائرة قادمة بيروت تحمل 234 عراقيا كانوا عالقين

استقبل مطار البصرة الدولي، اليوم الثلاثاء، طائرة قادمة من مطار بيروت تحمل على متنها 234 مواطنا عراقيا كانوا عالقين في لبنان.

وقال مصدر صحفي إن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية هبط قبل قليل في مطار البصرة قادمة من بيروت على متنها 234 مسافرا عراقيا كانوا عالقين.

وأضاف المصدر أن إدارة المطار أعلنت أنه بعد قليل ستغادر طائرة على متنها 257 من الجنسية اللبنانية الى بيروت، بعد ان كانوا عالقين في العراق.

وأعلنت مديرية إدارة المطارات العراقية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تشكيل غرفة عمليات واعتماد مطار البصرة الدولي كنقطة عودة للعراقيين العالقين في الخارج.