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مصدر إعلامي: عدد الحضور بجلسة البرلمان اليوم لا يتجاوز 100 نائباً وأغلب المتغيبين من الكتل السنية والكردية.


كشف مصدر برلماني، اليوم الثلاثاء (17 حزيران 2025)، عن عدد النواب الحاضرين في الجلسة الاستثنائية الخاصة بالحرب الايرانية- الاسرائيلية وانتهاك سيادة العراق.

وقال المصدر ، إن "عدد النواب الحاضرين حاليا في الجلسة الاستثنائية بخصوص الحرب الايرانية- الاسرائيلية وانتهاك سيادة العراق لا يتجاوز 100 نائبا" واغلب المتغيبين كان من الكتل السنية والكردية 

وكان مجلس النواب قد عقد اليوم الثلاثاء جلسة تداولية لمناقشة العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وانتهاك السيادة العراقية.

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مصدر إعلامي: عدد الحضور بجلسة البرلمان اليوم لا يتجاوز 100 نائباً وأغلب المتغيبين من الكتل السنية والكردية.
البرلمان يعقد جلسة لمناقشة العدوان على إيران وانتهاك السيادة العراقية
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