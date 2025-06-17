النزاهـة تضـبط مسـؤولاً ومـوظفـين في شركـة إنـتاج البــذور ودائرة التعويضات في نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم الثلاثاء (17 حزيران 2025)، عن ضبطها ثلاثةً من المُتَّهمين في الشركة العراقيَّة لإنتاج البذور ودائرة التعويضات في مُحافظة نينوى؛ على خلفيَّـة قضايا تزويرٍ وتلاعبٍ.

وأفادت الهيئة في بيان أنَّ "فريقاً من مُديريَّة تحقيق نينوى، وتنفيذاً لقرار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة، تمكَّن من ضبط مسؤول شعبة حسابات الشركة العراقيَّة لإنتاج البذور/ فرع نينوى؛ وذلك على خلفيَّة إحداثه ضرراً عمدياً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، من خلال قيامه بصرفِ صك بمبلغٍ قدره (40,712,457) أربعون مليون دينار خاصّ بمُزارعٍ مُتوفى لشخصٍ آخر، وبأوراقٍ (مُستمسكات) مُزوَّرة".

وتابعت الهيئة إنَّ "فريق عمل آخر من المُديريَّة قام بضبط مُوظَّفين اثنين في لجنة التعويضات في المحافظة؛ لإحداثهما ضرراً عمدياً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها، وذلك إثر قيامهم بترويج معاملاتٍ تعويضيَّـة".

وأوضحت أنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليّين بالعمليَّـتين، اللتين نُفِذتا وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1968)؛ وعرضهما رفقة المُتهمين والأوراق التحقيقيَّة أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق".