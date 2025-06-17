القنصلية العراقية في إسطنبول تصدر تعليمات مهمة للعراقيين في تركيا

نشرت القنصلية العراقية في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، تعليمات مهمة للعراقيين الراغبين بالعبور من تركيا الى البلاد، حيث ذكر بيان للقنصلية، ان "القنصلية العامة لجمهورية العراق في اسطنبول تود أن توضح للمواطنين العراقيين الراغبين بالعبور برا عبر اراضي الجمهورية التركية الى العراق بأن التأشيرة التركية للمرور يجب أن يحصل عليها المواطن العراقي من السفارة التركية في البلد المتواجد فيه المواطن وتصدر خلال 48 ساعة من تقديم الطلب".

وأكدت القنصلية على "ابراز تذكرة سفر محجوزة على إحدى شركات الطيران التركية وفيها جهة الوصول إلى إحدى مطارات تركيا ونفاذ التأشيرة لمدة ثلاثة أيام".