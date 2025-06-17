الأخبار

هيئة النزاهــة تكـشف تضـارب مصـالح عــدد من المكلـــفيـن خلال شهر أيار الماضي


 

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن تضـارب مصـالح عــدد من المكلـــفيـن خلال شهر أيار الماضي، حيث ذكرت الهيئة في بيان، إن "عدد المُكلّفين الذي قاموا بالإفصاح عن ذممهم الماليَّـة بلغ (4552) مُكلّفاً، فيما بلغ عدد الاستمارات التي قامت دائرة الوقاية في الهيئة بالتقصّي عن سلامة وصحَّة المعلومات المُقدَّمة فيها (100) استمارة" ،لافتةً إلى "كشف مُخالفاتٍ في موضوع تضارب المصالح لدى (6) مُكلَّفين من أصل (100) مُكلَّفٍ من مُختلف الجهات الحكوميَّـة التي تمَّ البحث والتقصّي فيها من خلال (115) زيارةً".

وأضافت أن "عدد البلاغات الخاصَّة بالكسب غير المشروع المُتسلَّمة خلال المُدَّة نفسها عبر البريد الإلكترونيّ ونافذة (من أين لك هذا) (70) بلاغاً، والهيئة بصدد التحرّي عن صحَّتها واتخاذ الإجراءات المُناسبة بشأنها؛ استناداً إلى أحكام البند ثالثاً من المادة (16) من قانون الهيئة النافذ".

كما بيّنت أنَّها "أنجزت في المُدَّة ذاتها تقريري الحوكمة الإلكترونيَّـة الخاصَّة بوزارة الداخليَّـة / مُديريَّة المرور العامَّة، والدفع الإلكترونيّ من خلال الفريق المُكلَّف بمُراقبة الإجراءات في الوزارات ومُتابعتها، فضلاً عن إقامة (3) ورش عملٍ في مجال الأداء والسلوك الوظيفيِّ في وزارتي التربية والداخليَّـة والمحكمة الاتحاديَّـة العليا، وورشة خاصَّة ببرنامج الشفافيَّـة وحماية المال العام في دائرة التخطيط العدليّ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القنصلية العراقية في إسطنبول تصدر تعليمات مهمة للعراقيين في تركيا
هيئة النزاهــة تكـشف تضـارب مصـالح عــدد من المكلـــفيـن خلال شهر أيار الماضي
المنافذ الحدودية: تأمين دخول وخروج مواطني دول الجوار عبر منفذ عرعر الحدودي
إدارة المطارات: تشكيل غرفة عمليات واعتماد مطار البصرة كنقطة عودة للعالقين في الخارج
حالة الطقس: تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة
رئيس الوزراء يؤكد لأمير قطر أهمية دعم مسار المفاوضات بين إيران وأمريكا
الشيخ جلال الدين الصغير : حروب الاستنزاف.. هل يتحمل الكيان الغاصب كلفة البقاء في قلب الجغرافيا الملتهبة؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مجسات النصر والهزيمة في الحرب الغاشمة ضد معقل الثورة الاسلامية
*عضو المكتب السياسي للمجلس الاعلى عمار الشيخ: قصف الإعلام الإيراني يكشف عجز الكيان الصهيوني أمام إرادة الشعوب الحرة*
في كربلاء.. تظاهرة تستنكر الاعتداء الاسرائيلي على إيران
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك