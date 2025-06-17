المنافذ الحدودية: تأمين دخول وخروج مواطني دول الجوار عبر منفذ عرعر الحدودي

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الثلاثاء، استمرار دخول الحجاج عبر منفذ عرعر الحدودي بانسيابية عالية، مشيراً الى تأمين دخول وخروج مواطني دول الجوار عبر منفذ عرعر الحدودي، حيث ذكر الوائلي للوكالة الرسمية، إنه "حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء تستمر انسيابية دخول الحجاج العراقيين وغير العراقيين من منفذ عرعر الحدودي بسلام وانسيابية عالية مع توفير جميع الخدمات والضيافة".

وأضاف أن "هيئة المنافذ قامت أيضاً بتأمين دخول وخروج مواطني دول الجوار بنفس الآلية والتقدير والاحترام امتثالاً للتوجيهات الحكومية بخدمة الحجاج كافة".