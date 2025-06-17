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حالة الطقس: تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة


 

 

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)كم/س، تنشط خلال النهار إلى (30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم".

كما بيّن أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء، كالتالي: بغداد وكربلاء المقدسة 41، السليمانية 37، نينوى والأنبار 39، النجف الأشرف وبابل وديالى 42، واسط والديوانية 43، والبصرة 46".

كذلك لفت إلى، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، تنشط في المنطقة الجنوبية إلى (30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم".

وأضاف، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، كما يتصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)كم/س، تنشط ظهراً إلى (30-40)كم/س، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم، والرؤية الأفقية (6-8)كم، وفي الغبار (1-3) كم".

فيما أوضح  أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

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